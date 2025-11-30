Marché de l’artisanat Amnéville

Marché de l’artisanat

Chem. des Terrasses du Soleil Amnéville Moselle

Gratuit

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Dimanche 2025-11-30 10:00:00

2025-11-30 19:00:00

Date(s) :

2025-11-30

La première édition du Marché de l’Artisanat se tiendra le dimanche 30 novembre, de 10h à 19h, en collaboration avec l’Office du Tourisme d’Amnéville et Moselle Attractivité.

L’événement réunira 25 artisans locaux installés dans nos chalets intérieurs, offrant au public un parcours couvert et chaleureux pour découvrir des créations variées décoration, bijoux, textile, gourmandises, bien-être, accessoires et articles faits main.

Ce marché met en lumière le savoir-faire artisanal de la région et propose une ambiance conviviale, familiale et festive à l’approche des fêtes.

L’objectif est de valoriser les talents locaux et de permettre aux visiteurs de rencontrer directement les créateurs dans un cadre unique.Tout public

Chem. des Terrasses du Soleil Amnéville 57360 Moselle Grand Est +33 3 56 71 99 90

English :

The first edition of the Marché de l?Artisanat will be held on Sunday, November 30, from 10am to 7pm, in collaboration with the Amnéville Tourist Office and Moselle Attractivité.

The event will bring together 25 local artisans in our indoor chalets, offering the public a warm, covered route to discover a variety of creations: decoration, jewelry, textiles, delicacies, well-being, accessories and handmade items.

The market showcases the region?s craftsmanship and offers a friendly, family-friendly, festive atmosphere in the run-up to the festive season.

The aim is to showcase local talent and give visitors the chance to meet designers directly in a unique setting.

German :

Der erste Kunsthandwerksmarkt findet am Sonntag, den 30. November, von 10 bis 19 Uhr in Zusammenarbeit mit dem Fremdenverkehrsamt von Amnéville und Moselle Attractivité statt.

Die Veranstaltung vereint 25 lokale Kunsthandwerker, die sich in unseren Innenhütten niedergelassen haben und den Besuchern einen überdachten und gemütlichen Rundgang bieten, um ihre vielfältigen Kreationen zu entdecken: Dekoration, Schmuck, Textilien, Leckereien, Wellness, Accessoires und handgefertigte Artikel.

Dieser Markt stellt das handwerkliche Know-how der Region in den Vordergrund und bietet eine freundliche, familiäre und festliche Atmosphäre in der Vorweihnachtszeit.

Ziel ist es, die lokalen Talente aufzuwerten und den Besuchern die Möglichkeit zu geben, die Schöpfer in einem einzigartigen Rahmen direkt zu treffen.

Italiano :

La prima edizione del Mercato dell’Artigianato si terrà domenica 30 novembre, dalle 10 alle 19, in collaborazione con l’Ufficio del Turismo di Amnéville e Moselle Attractivité.

L’evento riunirà 25 artigiani locali nei nostri chalet al coperto, offrendo al pubblico un percorso caldo e coperto per scoprire un’ampia gamma di creazioni: decorazioni, gioielli, tessuti, prelibatezze, benessere, accessori e oggetti fatti a mano.

Il mercato mette in mostra l’artigianato della regione e offre un’atmosfera amichevole, familiare e festosa in vista delle festività.

L’obiettivo è quello di mettere in mostra i talenti locali e offrire ai visitatori la possibilità di incontrare i designer stessi in un contesto unico.

Espanol :

La primera edición del Mercado de Artesanía se celebrará el domingo 30 de noviembre, de 10.00 a 19.00 horas, en colaboración con la Oficina de Turismo de Amnéville y Moselle Attractivité.

El evento reunirá a 25 artesanos locales en nuestros chalets cubiertos, ofreciendo al público un recorrido cálido y cubierto para descubrir un amplio abanico de creaciones: decoración, joyería, textiles, delicatessen, bienestar, accesorios y artículos hechos a mano.

El mercado da a conocer la artesanía de la región y ofrece un ambiente familiar y festivo en vísperas de las fiestas.

El objetivo es mostrar el talento local y ofrecer a los visitantes la oportunidad de conocer a los propios diseñadores en un entorno único.

