Marché de l’artisanat Salle des fêtes Cametours

Marché de l’artisanat

Salle des fêtes Le Bourg Cametours Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18 10:00:00

fin : 2026-04-18 18:00:00

Date(s) :

2026-04-18

Marché de l’artisanat, les samedi 18 et dimanche 19 Avril 2026 à la salle des fêtes de Cametours.

Restauration et Boissons sur place

Ouvert à tous, spécialités marocaines

Et plateaux repas. .

Salle des fêtes Le Bourg Cametours 50570 Manche Normandie +33 6 86 74 67 75

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English : Marché de l’artisanat

L’événement Marché de l’artisanat Cametours a été mis à jour le 2026-03-25 par Coutances Tourisme