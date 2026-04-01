Marché de l’artisanat Salle des fêtes Cametours
Marché de l’artisanat Salle des fêtes Cametours samedi 18 avril 2026.
Marché de l’artisanat
Salle des fêtes Le Bourg Cametours Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18 10:00:00
fin : 2026-04-18 18:00:00
Date(s) :
2026-04-18
Marché de l’artisanat, les samedi 18 et dimanche 19 Avril 2026 à la salle des fêtes de Cametours.
Restauration et Boissons sur place
Ouvert à tous, spécialités marocaines
Et plateaux repas. .
Salle des fêtes Le Bourg Cametours 50570 Manche Normandie +33 6 86 74 67 75
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English : Marché de l’artisanat
L’événement Marché de l’artisanat Cametours a été mis à jour le 2026-03-25 par Coutances Tourisme