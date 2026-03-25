Marché de l’artisanat Salle des fêtes Cametours

Marché de l'artisanat Le Bourg Cametours 2026-04-19

Marché de l’artisanat Salle des fêtes Cametours dimanche 19 avril 2026.

Marché de l’artisanat

Salle des fêtes Le Bourg Cametours Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-19 10:00:00
fin : 2026-04-19 18:00:00

Date(s) :
2026-04-19

Marché de l’artisanat, les samedi 18 et dimanche 19 Avril 2026 à la salle des fêtes de Cametours.
Restauration et Boissons sur place.
Ouvert à tous, spécialités marocaines.
Et plateaux repas.   .

Salle des fêtes Le Bourg Cametours 50570 Manche Normandie +33 6 86 74 67 75 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Marché de l’artisanat

L’événement Marché de l’artisanat Cametours a été mis à jour le 2026-03-25 par Coutances Tourisme