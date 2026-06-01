Marché de l’artisanat Choisey
Marché de l’artisanat Choisey dimanche 14 juin 2026.
Choisey
Marché de l’artisanat
Centre du Village Choisey Jura
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14 10:00:00
fin : 2026-06-14 18:00:00
Date(s) :
2026-06-14
De nombreux artisans locaux vous présenteront leurs savoir-faire. Profitez également d’animations variées ! Une buvette et petite restauration viendront agrémenter cette journée conviviale et riche en découvertes. On vous attend nombreux ! .
Centre du Village Choisey 39100 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 82 50 82 contact@trouvezadole.fr
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English : Marché de l’artisanat
L’événement Marché de l’artisanat Choisey a été mis à jour le 2026-06-04 par OFFICE DE TOURISME DE DOLE HELLO DOLE