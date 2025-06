Marché de l’artisanat – Salle George Sand Cons-la-Grandville 29 juin 2025 09:00

Meurthe-et-Moselle

Marché de l’artisanat Salle George Sand 1 rue de la Poste Cons-la-Grandville Meurthe-et-Moselle

Marché de l’artisanat avec buvette et restauration (dans le cadre de l’exposition avicole).Tout public

Salle George Sand 1 rue de la Poste

Cons-la-Grandville 54870 Meurthe-et-Moselle Grand Est asso.avicole.montigny@gmail.com

English :

Craft market with refreshments and food (as part of the poultry show).

German :

Kunsthandwerkermarkt mit Imbiss und Getränken (im Rahmen der Geflügelschau).

Italiano :

Mercatino dell’artigianato con rinfreschi e ristorazione (nell’ambito della mostra avicola).

Espanol :

Mercado artesanal con refrescos y catering (en el marco de la exposición avícola).

