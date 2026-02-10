Marché de l’artisanat et des producteurs Terrain de jeux communal Harville

Marché de l’artisanat et des producteurs

Terrain de jeux communal Route de Metz Harville Meuse

Début : Dimanche Dimanche 2026-05-10 09:00:00

fin : 2026-05-10 13:00:00

2026-05-10

1re édition du marché de l’artisanat et des producteurs sur l’aire de loisirs à Harville.Tout public

Terrain de jeux communal Route de Metz Harville 55160 Meuse Grand Est +33 6 84 58 52 31 harvillemoulotteanimation@gmail.com

1st edition of the craft and producers’ market on the Harville leisure area.

