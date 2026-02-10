Marché de l’artisanat et des producteurs Terrain de jeux communal Harville
Marché de l’artisanat et des producteurs Terrain de jeux communal Harville dimanche 10 mai 2026.
Marché de l’artisanat et des producteurs
Terrain de jeux communal Route de Metz Harville Meuse
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-05-10 09:00:00
fin : 2026-05-10 13:00:00
Date(s) :
2026-05-10
1re édition du marché de l’artisanat et des producteurs sur l’aire de loisirs à Harville.Tout public
Terrain de jeux communal Route de Metz Harville 55160 Meuse Grand Est +33 6 84 58 52 31 harvillemoulotteanimation@gmail.com
English :
1st edition of the craft and producers’ market on the Harville leisure area.
L’événement Marché de l’artisanat et des producteurs Harville a été mis à jour le 2026-02-10 par MEUSE ATTRACTIVITE