Marché de l’artisanat et des saveurs – Centre Ville Nouméa, 24 mai 2025 09:00, Nouméa.

Nouvelle-Calédonie

Début : 2025-05-24 09:00:00

fin : 2025-05-24 16:00:00

2025-05-24

Le Marché de l’Artisanat et des Saveurs se tiendra le samedi 24 mai de 9h à 16h sur les Quais Ferry !

Centre Ville 4, rue des Scientifiques

Nouméa 98800 Nouvelle-Calédonie Collectivités d’outre-mer +687 78.90.91

English :

The Marché de l’Artisanat et des Saveurs will be held on Saturday, May 24th from 9am to 4pm on the Quais Ferry!

German :

Der Handwerks- und Geschmacksmarkt findet am Samstag, den 24. Mai von 9 bis 16 Uhr auf den Ferry Quais statt!

Italiano :

Il mercato dell’artigianato e dei sapori si terrà sabato 24 maggio dalle 9 alle 16 sul Quais Ferry!

Espanol :

El Mercado de Artesanía y Sabores se celebrará el sábado 24 de mayo, de 9.00 a 16.00 horas, en el transbordador de Quais

L’événement Marché de l’artisanat et des saveurs Nouméa a été mis à jour le 2025-05-21 par Sud Tourisme Nouvelle-Calédonie