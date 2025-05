Marché de l’artisanat et gastronomie locale – Diebling, 11 mai 2025 10:00, Diebling.

Moselle

Marché de l’artisanat et gastronomie locale Diebling Moselle

Tarif : 0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2025-05-11 10:00:00

fin : 2025-05-11 18:00:00

Date(s) :

2025-05-11

Organisé par l’ACAVD. Restauration sur place, buwespätzles ou viennoise, grillades et gâteaux et café. Sur réservation au 03 87 02 52 62 (le matin).Tout public

0 EUR.

Diebling 57980 Moselle Grand Est +33 3 87 02 52 62

English :

Organized by ACAVD. On-site catering, buwespätzles or viennoise, grilled meats and cakes and coffee. Reservations required on 03 87 02 52 62 (morning).

German :

Organisiert von der ACAVD. Verpflegung vor Ort, Buwespätzle oder Wiener Art, Gegrilltes und Kuchen sowie Kaffee. Auf Reservierung unter 03 87 02 52 62 (vormittags).

Italiano :

Organizzato dall’ACAVD. Ristorazione in loco, buwespätzles o viennoise, grigliate e torte e caffè. Prenotazione obbligatoria al numero 03 87 02 52 62 (al mattino).

Espanol :

Organizado por la ACAVD. Catering in situ, buwespätzles o viennoise, parrilladas y pasteles y café. Reserva obligatoria en el 03 87 02 52 62 (por la mañana).

L’événement Marché de l’artisanat et gastronomie locale Diebling a été mis à jour le 2025-05-05 par FORBACH TOURISME