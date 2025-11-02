Marché de l’artisanat local Beffroi Thionville

Marché de l’artisanat local

Beffroi 1 Place Anne Grommerch Thionville Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2025-12-18

fin : 2025-12-23

Date(s) :

2025-12-18

Venez flâner et découvrir les merveilles réalisées par les artisans locaux.

Vente et exposition.Tout public

0 .

Beffroi 1 Place Anne Grommerch Thionville 57100 Moselle Grand Est +33 3 82 82 25 25 contact@mairie-thionville.fr

English :

Come to stroll and discover the wonders made by the local craftsmen.

Sale and exhibition.

German :

Kommen Sie zum Bummeln und entdecken Sie die Wunderwerke, die von den lokalen Handwerkern hergestellt werden.

Verkauf und Ausstellung.

Italiano :

Venite a passeggiare e a scoprire le meraviglie realizzate dagli artigiani locali.

Vendita e mostra.

Espanol :

Venga a pasear y a descubrir las maravillas realizadas por los artesanos locales.

Venta y exposición.

L’événement Marché de l’artisanat local Thionville a été mis à jour le 2025-10-31 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME