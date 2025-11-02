Marché de l’artisanat local Beffroi Thionville
Marché de l’artisanat local Beffroi Thionville jeudi 18 décembre 2025.
Marché de l’artisanat local
Beffroi 1 Place Anne Grommerch Thionville Moselle
Début : Vendredi 2025-12-18
fin : 2025-12-23
2025-12-18
Venez flâner et découvrir les merveilles réalisées par les artisans locaux.
Vente et exposition.Tout public
Beffroi 1 Place Anne Grommerch Thionville 57100 Moselle Grand Est +33 3 82 82 25 25 contact@mairie-thionville.fr
English :
Come to stroll and discover the wonders made by the local craftsmen.
Sale and exhibition.
German :
Kommen Sie zum Bummeln und entdecken Sie die Wunderwerke, die von den lokalen Handwerkern hergestellt werden.
Verkauf und Ausstellung.
Italiano :
Venite a passeggiare e a scoprire le meraviglie realizzate dagli artigiani locali.
Vendita e mostra.
Espanol :
Venga a pasear y a descubrir las maravillas realizadas por los artesanos locales.
Venta y exposición.
L’événement Marché de l’artisanat local Thionville a été mis à jour le 2025-10-31 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME