Marché de l’artisanat local Beffroi Thionville jeudi 18 décembre 2025.

Beffroi 1 Place Anne Grommerch Thionville Moselle

Venez flâner et découvrir les merveilles réalisées par les artisans locaux.
Vente et exposition.Tout public
Beffroi 1 Place Anne Grommerch Thionville 57100 Moselle Grand Est +33 3 82 82 25 25  contact@mairie-thionville.fr

English :

Come to stroll and discover the wonders made by the local craftsmen.
Sale and exhibition.

German :

Kommen Sie zum Bummeln und entdecken Sie die Wunderwerke, die von den lokalen Handwerkern hergestellt werden.
Verkauf und Ausstellung.

Italiano :

Venite a passeggiare e a scoprire le meraviglie realizzate dagli artigiani locali.
Vendita e mostra.

Espanol :

Venga a pasear y a descubrir las maravillas realizadas por los artesanos locales.
Venta y exposición.

