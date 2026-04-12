Marche de l’ascension à Chatonrupt Chatonrupt-Sommermont
Marche de l’ascension à Chatonrupt Chatonrupt-Sommermont jeudi 14 mai 2026.
Chatonrupt-Sommermont
Marche de l’ascension à Chatonrupt
Départ à l’ancien camping de Chatonrupt en bord de Marne Chatonrupt-Sommermont Haute-Marne
Tarif : 2 – 2 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-14
fin : 2026-05-14
Date(s) :
2026-05-14
Tout public
Venez profiter de marche de l’ascension où trois parcours balisés vous sont proposés de 14, 10 et 6 km.
Vous trouverez des ravitaillements en cours de route et une boisson à l’arrivée.
Les inscriptions sont à partir de 8h15. Pour le parcours de 14km, rdv à 08h45, pour celui de 10km rdv à 09h30 et enfin rdv à 10h pour le parcours de 6km.
L’arrivée se fera au centre du village et pour ceux qui le désirent la randonnée sera suivie d’un barbecue !
Tarif adulte 1 apéritif + crudités + 2 viandes-frites + fromage + dessert 22€
Pour les enfants de 12ans 1 viande-frites + fromage + dessert + 1 boisson 12€.
Pour le barbecue, merci de vous inscrire avant le mardi 5 mai. .
Départ à l’ancien camping de Chatonrupt en bord de Marne Chatonrupt-Sommermont 52300 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 94 84 53 marcherensemble52@orange.fr
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L’événement Marche de l’ascension à Chatonrupt Chatonrupt-Sommermont a été mis à jour le 2026-04-12 par Antenne de Joinville