Chatonrupt-Sommermont

Marche de l’ascension à Chatonrupt

Départ à l’ancien camping de Chatonrupt en bord de Marne Chatonrupt-Sommermont Haute-Marne

Tarif : 2 – 2 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-14

fin : 2026-05-14

Date(s) :

2026-05-14

Tout public

Venez profiter de marche de l’ascension où trois parcours balisés vous sont proposés de 14, 10 et 6 km.

Vous trouverez des ravitaillements en cours de route et une boisson à l’arrivée.

Les inscriptions sont à partir de 8h15. Pour le parcours de 14km, rdv à 08h45, pour celui de 10km rdv à 09h30 et enfin rdv à 10h pour le parcours de 6km.

L’arrivée se fera au centre du village et pour ceux qui le désirent la randonnée sera suivie d’un barbecue !

Tarif adulte 1 apéritif + crudités + 2 viandes-frites + fromage + dessert 22€

Pour les enfants de 12ans 1 viande-frites + fromage + dessert + 1 boisson 12€.

Pour le barbecue, merci de vous inscrire avant le mardi 5 mai. .

Départ à l’ancien camping de Chatonrupt en bord de Marne Chatonrupt-Sommermont 52300 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 94 84 53 marcherensemble52@orange.fr

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English :

L’événement Marche de l’ascension à Chatonrupt Chatonrupt-Sommermont a été mis à jour le 2026-04-12 par Antenne de Joinville