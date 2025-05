Marché de l’ascension – Ancenis-Saint-Géréon, 29 mai 2025 08:00, Ancenis-Saint-Géréon.

Loire-Atlantique

Marché de l’ascension Centre-ville Ancenis-Saint-Géréon Loire-Atlantique

Début : 2025-05-29 08:00:00

fin : 2025-05-29 18:00:00

2025-05-29

Le traditionnel Marché de l’ascension, le grand marché de l’année.

En effet, il s’étale dans le coeur de ville, de la rue du pont au boulevard Léon Séché, de 8h à 18h.

Cette année, il accueillera près de 160 exposants, dont une cinquantaine de créateurs locaux (vêtements, chaussures, accessoires de mode, décoration…).

Le matin, les chalands pourront retrouver les commerces alimentaires sous la Halle des Vinaigriers et place Saint-Pierre. La majorité des autres commerçants seront au rendez-vous l’après-midi.

De nombreux commerçants sédentaires seront également ouverts.

Animations au cœur du marché de l’Ascension

• Vide-greniers dans le quartier des Arcades de 9 h à 18h.

• Exposition de voitures anciennes et marché vintage sur le parking de la gare .

Centre-ville

Ancenis-Saint-Géréon 44150 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 83 87 00

English :

The traditional Marché de l’ascension, the big market of the year.

German :

Der traditionelle Himmelfahrtsmarkt, der große Markt des Jahres.

Italiano :

Il tradizionale Marché de l’Ascension, il grande mercato dell’anno.

Espanol :

El tradicional Marché de l’Ascension, el gran mercado del año.

