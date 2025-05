MARCHE DE L’ASCENSION – Chatonrupt-Sommermont, 29 mai 2025 07:00, Chatonrupt-Sommermont.

Haute-Marne

MARCHE DE L’ASCENSION ancien camping de Chatonrupt en bord de Marne Chatonrupt-Sommermont Haute-Marne

Début : 2025-05-29

fin : 2025-05-29

Date(s) :

2025-05-29

Tout public

L’association de marche et de randonnée pédestre « Marcher Ensemble » organise le jeudi 29 mai à Chatonrupt une marche. Trois parcours seront banalisés 6km, 10km et 14km. Un ravitaillement sera offert en cours de route ainsi qu’une boisson à l’arrivée. Le parking et les départs se feront au niveau de l’ancien camping de Chatonrupt en bord de Marne. Les inscriptions se feront sur place le jour même dès 8h. Pour ceux qui le désirent, la randonnée sera suivie d’un barbecue (pensez à vous inscrire avant le vendredi 16 mai 2025). .

ancien camping de Chatonrupt en bord de Marne

Chatonrupt-Sommermont 52300 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 94 84 53 marcherensemble52@orange.fr

