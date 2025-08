Marché de Lastours Rilhac-Lastours

Marché de Lastours Rilhac-Lastours dimanche 17 août 2025.

Marché de Lastours

Place de la Saint-Marguerite Rilhac-Lastours Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-17

fin : 2025-08-17

Date(s) :

2025-08-17 2025-09-21 2025-10-19 2025-11-16 2025-12-21

Le 3è dimanche du mois, venez faire votre marché à Lastours (9h-12h). Vous pourrez y faire le plein de bons produits pains, légumes, viande de boeuf, de porc, volaille, beurre, crème, fromages de vaches et chèvres, plats cuisinés, madeleines sucrées-salées, confitures, plantes, petits fruits, etc.

Le 3è dimanche du mois, venez faire votre marché à Lastours de 9h à 12h, place Sainte-Marguerite. Vous pourrez y faire le plein de bons produits pains, légumes, viande de boeuf, viande de porc, volaille, beurre, crème et fromages de lait de vaches, fromage de lait de chèvres, plats cuisinés et madeleines sucrées-salées, confitures, petits fruits rouges en saison et plantes ornementales et aromatiques, etc. Les producteurs vous attendent ! .

Place de la Saint-Marguerite Rilhac-Lastours 87800 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 58 12 35

English : Marché de Lastours

Every 3rd Sunday of the month, come to Lastours for your market (9am-12pm). You’ll be able to stock up on good produce: breads, vegetables, beef, pork, poultry, butter, cream, cow and goat cheeses, ready-made meals, sweet and savory madeleines, jams, plants, berries, etc.

German : Marché de Lastours

Sonntag im Monat können Sie in Lastours einkaufen (9.00-12.00 Uhr). Dort können Sie sich mit guten Produkten eindecken: Brot, Gemüse, Rind- und Schweinefleisch, Geflügel, Butter, Sahne, Kuh- und Ziegenkäse, Fertiggerichte, süße und salzige Madeleines, Marmeladen, Pflanzen, Beeren, etc.

Italiano :

La terza domenica del mese, venite a fare la spesa da Lastours (9.00-12.00). Potrete fare scorta di prodotti deliziosi: pane, verdure, carne di manzo, maiale, pollame, burro, panna, formaggi di mucca e di capra, piatti pronti, madeleine dolci e salate, marmellate, piante, bacche e altro ancora.

Espanol : Marché de Lastours

El tercer domingo de cada mes, venga a comprar a Lastours (de 9.00 a 12.00 h). Podrá abastecerse de deliciosos productos: pan, verduras, carne de vacuno, cerdo, aves, mantequilla, nata, quesos de vaca y de cabra, platos preparados, magdalenas dulces y saladas, mermeladas, plantas, bayas, etc.

