Marche de l’automne Chemilly

Marche de l’automne Chemilly dimanche 12 octobre 2025.

Marche de l’automne

Départ du Stade Chemilly Allier

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Début : 2025-10-12 08:30:00

fin : 2025-10-12

2025-10-12

Deux marches pour profiter des paysages automnaux, avec un parcours accessible à tous et un autre pour les plus sportifs. Un moment de convivialité avec ravitaillement en chemin et apéritif offert à l’arrivée.

Départ du Stade Chemilly 03210 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 20 79 25 53

English :

Two walks to enjoy the autumn landscapes, with a route accessible to all and another for the more athletic. A moment of conviviality, with refreshments along the way and an aperitif offered at the finish.

German :

Zwei Wanderungen, um die herbstliche Landschaft zu genießen, mit einer für alle zugänglichen Strecke und einer für die Sportlichsten. Ein geselliger Moment mit Verpflegung unterwegs und einem Aperitif, der am Ziel angeboten wird.

Italiano :

Due passeggiate per godere del paesaggio autunnale, con un percorso accessibile a tutti e un altro per i più sportivi. Ci sarà un rinfresco lungo il percorso e un aperitivo al termine.

Espanol :

Dos paseos para disfrutar del paisaje otoñal, con una ruta accesible para todos y otra para los más deportistas. Habrá refrescos a lo largo del recorrido y un aperitivo al final.

