Marche de l’automne Panzoult

Marche de l’automne Panzoult samedi 11 octobre 2025.

Marche de l’automne

Aire de loisirs Panzoult Indre-et-Loire

Tarif : 4.5 – 4.5 – EUR

4.5

Tarif de base plein tarif

Début : Samedi 2025-10-11

fin : 2025-10-11

2025-10-11

Départs de l’aire de loisirs de Panzoult. Deux parcours 10 km et 15 km).

Inscriptions à partir de 13h30. Départs 14h et 14h15.

Arrêt dégustation dans un domaine viticole et pot de l’amitié à l’arrivée.

Pensez à apporter votre gobelet.

Chiens autorisés en laisse courte.

Aire de loisirs Panzoult 37220 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 95 27 24 ghislaine.arvers@wanadoo.fr

English :

Departure from the Panzoult leisure area 2 routes: 15 km departure at 2pm, 10 km departure at 2:30pm. Registration from 1.30pm. Mid-course refreshments and welcome drink at the finish. Bring your own cup. Dogs on short leashes.

German :

Abfahrt von der Freizeitanlage Panzoult 2 Strecken: 15 km Abfahrt um 14 Uhr, 10 km Abfahrt um 14:30 Uhr. Einschreibungen ab 13:30 Uhr. Verpflegung auf halber Strecke und Freundschaftsumtrunk am Ziel. Bringen Sie Ihren eigenen Becher mit. Hunde an kurzer Leine.

Italiano :

Partenza dall’area ricreativa di Panzoult 2 percorsi: 15 km a partire dalle 14.00, 10 km a partire dalle 14.30. Iscrizioni a partire dalle 13.30. Ristoro a metà percorso e drink di benvenuto all’arrivo. Portare la propria tazza. I cani devono essere tenuti al guinzaglio corto.

Espanol :

Salida de la zona de ocio de Panzoult 2 recorridos: 15 km a partir de las 14h, 10 km a partir de las 14h30. Inscripciones a partir de las 13h30. Avituallamiento a mitad de recorrido y bebida de bienvenida a la llegada. Traiga su propio vaso. Los perros deben ir con correa corta.

L’événement Marche de l’automne Panzoult a été mis à jour le 2025-09-11 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme