Marche de l’automne Panzoult
samedi 10 octobre 2026 · Panzoult
Informations pratiques
Panzoult
Marche de l’automne
Aire de loisirs Panzoult Indre-et-Loire
Tarif : 4 – 4 – 4.5 EUR
4
Tarif de base – plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-10-10
fin : 2026-10-10
Date(s) :
2026-10-10
Départs de l’aire de loisirs de Panzoult. Deux parcours fléchés de 10 et 15 km.
Inscriptions à partir de 13h30. Départs : 14h et 14h15.
Arrêt dégustation dans un domaine viticole et pot de l’amitié à l’arrivée.
Pensez à apporter votre gobelet.
Chiens autorisés en laisse courte.
Départs de l’aire de loisirs de Panzoult. Deux parcours fléchés de 10 et 15 km.
Inscriptions à partir de 13h30. Départs : 14h et 14h15.
Arrêt dégustation dans un domaine viticole et pot de l’amitié à l’arrivée.
Pensez à apporter votre gobelet.
Chiens autorisés à condition qu’ils soient tenus en laisse courte. 4 .
Aire de loisirs Panzoult 37220 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 03 07 59 13
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English :
Departure from the Panzoult leisure area 2 routes: 15 km departure at 2pm, 10 km departure at 2:30pm. Registration from 1.30pm. Mid-course refreshments and welcome drink at the finish. Bring your own cup. Dogs on short leashes.
L’événement Marche de l’automne Panzoult a été mis à jour le 2026-09-11 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme