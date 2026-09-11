Informations pratiques

Panzoult

Marche de l’automne

Aire de loisirs Panzoult Indre-et-Loire

Tarif : 4 – 4 – 4.5 EUR

4

Tarif de base – plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-10-10

fin : 2026-10-10

Date(s) :

2026-10-10

Départs de l’aire de loisirs de Panzoult. Deux parcours fléchés de 10 et 15 km.

Inscriptions à partir de 13h30. Départs : 14h et 14h15.

Arrêt dégustation dans un domaine viticole et pot de l’amitié à l’arrivée.

Pensez à apporter votre gobelet.

Chiens autorisés en laisse courte.

Départs de l’aire de loisirs de Panzoult. Deux parcours fléchés de 10 et 15 km.

Inscriptions à partir de 13h30. Départs : 14h et 14h15.

Arrêt dégustation dans un domaine viticole et pot de l’amitié à l’arrivée.

Pensez à apporter votre gobelet.

Chiens autorisés à condition qu’ils soient tenus en laisse courte. 4 .

Aire de loisirs Panzoult 37220 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 03 07 59 13

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Departure from the Panzoult leisure area 2 routes: 15 km departure at 2pm, 10 km departure at 2:30pm. Registration from 1.30pm. Mid-course refreshments and welcome drink at the finish. Bring your own cup. Dogs on short leashes.

L’événement Marche de l’automne Panzoult a été mis à jour le 2026-09-11 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme