Marché de l’Automne Villentrois-Faverolles-en-Berry

Marché de l’Automne Villentrois-Faverolles-en-Berry dimanche 14 septembre 2025.

Marché de l’Automne

Villentrois-Faverolles-en-Berry Indre

Début : 2025-09-14 10:00:00

fin : 2025-09-14 17:00:00

2025-09-14

Évènement en journée le « Marché de l’Automne », vous y trouverez des créateurs, des vendeurs locaux, des artisans et du bien-être …

Villentrois-Faverolles-en-Berry 36600 Indre Centre-Val de Loire cdavdi36@yahoo.com

English :

A daytime event, the « Marché de l’Automne », where you’ll find designers, local vendors, craftspeople and wellness …

German :

Tagsüber findet der « Herbstmarkt » statt. Hier finden Sie Designer, lokale Verkäufer, Kunsthandwerker und Wellness …

Italiano :

Il « Marché de l’Automne » (Mercato d’Autunno) è un evento diurno in cui si trovano stilisti, venditori locali, artigiani e …

Espanol :

El « Marché de l’Automne » (Mercado de Otoño) es un evento diurno en el que encontrará diseñadores, vendedores locales, artesanos y …

L’événement Marché de l’Automne Villentrois-Faverolles-en-Berry a été mis à jour le 2025-08-28 par OT Pays de Valençay