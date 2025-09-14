Marché de l’Automne Villentrois-Faverolles-en-Berry
Marché de l’Automne Villentrois-Faverolles-en-Berry dimanche 14 septembre 2025.
Marché de l’Automne
Villentrois-Faverolles-en-Berry Indre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : 2025-09-14 10:00:00
fin : 2025-09-14 17:00:00
2025-09-14
Évènement en journée le « Marché de l’Automne », vous y trouverez des créateurs, des vendeurs locaux, des artisans et du bien-être …
Villentrois-Faverolles-en-Berry 36600 Indre Centre-Val de Loire cdavdi36@yahoo.com
English :
A daytime event, the « Marché de l’Automne », where you’ll find designers, local vendors, craftspeople and wellness …
German :
Tagsüber findet der « Herbstmarkt » statt. Hier finden Sie Designer, lokale Verkäufer, Kunsthandwerker und Wellness …
Italiano :
Il « Marché de l’Automne » (Mercato d’Autunno) è un evento diurno in cui si trovano stilisti, venditori locali, artigiani e …
Espanol :
El « Marché de l’Automne » (Mercado de Otoño) es un evento diurno en el que encontrará diseñadores, vendedores locales, artesanos y …
L’événement Marché de l’Automne Villentrois-Faverolles-en-Berry a été mis à jour le 2025-08-28 par OT Pays de Valençay