Marché de L’Avent 2025 au Cellier Léonard de Vinci Limeray
Marché de L’Avent 2025 au Cellier Léonard de Vinci
11 Route de Saint-Ouen les Vignes Limeray Indre-et-Loire
Début : Samedi 2025-11-28 09:00:00
fin : 2025-11-29 18:00:00
2025-11-28
Le Cellier Léonard de Vinci vous invite le 28 et 29 novembre 2025 à un marché de L’Avent.
Au programme
Promotions spéciales fêtes
Tombola et marché artisanal .
+33 2 47 30 10 31
English : 2025 Advent Market at the Léonard de Vinci wine cellar
Le Cellier Léonard de Vinci invites you to an Advent market on 28th and 29th November 2025.
German :
Der Cellier Léonard de Vinci lädt Sie am 28. und 29. November 2025 zu einem Adventsmarkt ein.
Italiano :
La Cantina Leonardo da Vinci vi invita al mercato dell’Avvento il 28 e 29 novembre 2025.
Espanol : Mercado de Adviento 2025 en la bodega Léonard de Vinci
La bodega Léonard de Vinci le invita los días 28 y 29 de noviembre de 2025 a un mercado de Adviento.
