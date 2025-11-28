Marché de L’Avent 2025 au Cellier Léonard de Vinci Limeray

Marché de L’Avent 2025 au Cellier Léonard de Vinci

11 Route de Saint-Ouen les Vignes Limeray Indre-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-11-28 09:00:00

fin : 2025-11-29 18:00:00

Date(s) :

2025-11-28

Le Cellier Léonard de Vinci vous invite le 28 et 29 novembre 2025 à un marché de L’Avent.

Au programme

Promotions spéciales fêtes

Tombola et marché artisanal .

11 Route de Saint-Ouen les Vignes Limeray 37530 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 30 10 31

English : 2025 Advent Market at the Léonard de Vinci wine cellar

Le Cellier Léonard de Vinci invites you to an Advent market on 28th and 29th November 2025.

German :

Der Cellier Léonard de Vinci lädt Sie am 28. und 29. November 2025 zu einem Adventsmarkt ein.

Italiano :

La Cantina Leonardo da Vinci vi invita al mercato dell’Avvento il 28 e 29 novembre 2025.

Espanol : Mercado de Adviento 2025 en la bodega Léonard de Vinci

La bodega Léonard de Vinci le invita los días 28 y 29 de noviembre de 2025 a un mercado de Adviento.

