Marché de l’Avent à Marcilhac-sur-Célé Marcilhac-sur-Célé

Marché de l’Avent à Marcilhac-sur-Célé

Ruines de l’abbaye Marcilhac-sur-Célé Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-30 10:00:00

fin : 2025-11-30 18:00:00

Date(s) :

2025-11-30

Le marché de l’Avent de Marcilhac-sur-Célé propose une journée festive dans un lieu patrimonial exceptionnel

Le marché de l’Avent de Marcilhac-sur-Célé propose une journée festive dans un lieu patrimonial exceptionnel. Artisanat local, animations musicales et activités créatives pour petits et grands rythment la journée. Une ambiance chaleureuse pour préparer les fêtes tout en partageant un moment convivial. .

Ruines de l’abbaye Marcilhac-sur-Célé 46160 Lot Occitanie +33 6 08 49 97 63 contact@olterra.fr

English :

Marcilhac-sur-Célé?s Advent market offers a festive day in an exceptional heritage site

German :

Der Adventsmarkt in Marcilhac-sur-Célé bietet einen festlichen Tag an einem außergewöhnlichen Ort des Kulturerbes

Italiano :

Il mercato dell’Avvento di Marcilhac-sur-Célé offre una giornata di festa in un sito dal patrimonio eccezionale

Espanol :

El mercado de Adviento de Marcilhac-sur-Célé ofrece una jornada festiva en un patrimonio excepcional

