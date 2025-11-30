Marché de l’Avent à Marcilhac-sur-Célé Marcilhac-sur-Célé
Marché de l’Avent à Marcilhac-sur-Célé Marcilhac-sur-Célé dimanche 30 novembre 2025.
Marché de l’Avent à Marcilhac-sur-Célé
Ruines de l’abbaye Marcilhac-sur-Célé Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-30 10:00:00
fin : 2025-11-30 18:00:00
Date(s) :
2025-11-30
Le marché de l’Avent de Marcilhac-sur-Célé propose une journée festive dans un lieu patrimonial exceptionnel
Le marché de l’Avent de Marcilhac-sur-Célé propose une journée festive dans un lieu patrimonial exceptionnel. Artisanat local, animations musicales et activités créatives pour petits et grands rythment la journée. Une ambiance chaleureuse pour préparer les fêtes tout en partageant un moment convivial. .
Ruines de l’abbaye Marcilhac-sur-Célé 46160 Lot Occitanie +33 6 08 49 97 63 contact@olterra.fr
English :
Marcilhac-sur-Célé?s Advent market offers a festive day in an exceptional heritage site
German :
Der Adventsmarkt in Marcilhac-sur-Célé bietet einen festlichen Tag an einem außergewöhnlichen Ort des Kulturerbes
Italiano :
Il mercato dell’Avvento di Marcilhac-sur-Célé offre una giornata di festa in un sito dal patrimonio eccezionale
Espanol :
El mercado de Adviento de Marcilhac-sur-Célé ofrece una jornada festiva en un patrimonio excepcional
L’événement Marché de l’Avent à Marcilhac-sur-Célé Marcilhac-sur-Célé a été mis à jour le 2025-10-31 par OT Figeac