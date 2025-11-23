Marché de l’Avent à Puy-L’Évêque Puy-l’Évêque

Allée de la Rivière Puy-l’Évêque Lot

Début : 2025-11-23 10:00:00

2025-11-23

Retrouvez les artisans et créateurs et de nombreuses animations à la salle des fêtes de Puy-l’Évêque.

Allée de la Rivière Puy-l’Évêque 46700 Lot Occitanie +33 7 78 68 41 42 puylevequeenfete@gmail.com

English :

Come and meet the artisans and creators and enjoy a host of events at the Salle des Fêtes in Puy-l’Évêque.

German :

Finden Sie Kunsthandwerker und Designer sowie zahlreiche Animationen im Festsaal von Puy-l’Évêque.

Italiano :

Incontrate gli artigiani e i creatori e godetevi una serie di eventi presso la sala del villaggio di Puy-l’Évêque.

Espanol :

Conozca a los artesanos y creadores y disfrute de un sinfín de actos en el ayuntamiento de Puy-l’Évêque.

