Marché de l’Avent à Puy-L’Évêque Puy-l’Évêque dimanche 23 novembre 2025.
Début : 2025-11-23 10:00:00
Retrouvez les artisans et créateurs et de nombreuses animations à la salle des fêtes de Puy-l’Évêque.
Allée de la Rivière Puy-l’Évêque 46700 Lot Occitanie +33 7 78 68 41 42 puylevequeenfete@gmail.com
English :
Come and meet the artisans and creators and enjoy a host of events at the Salle des Fêtes in Puy-l’Évêque.
German :
Finden Sie Kunsthandwerker und Designer sowie zahlreiche Animationen im Festsaal von Puy-l’Évêque.
Italiano :
Incontrate gli artigiani e i creatori e godetevi una serie di eventi presso la sala del villaggio di Puy-l’Évêque.
Espanol :
Conozca a los artesanos y creadores y disfrute de un sinfín de actos en el ayuntamiento de Puy-l’Évêque.
