Marché de l’Avent à Soturac Soturac

Marché de l’Avent à Soturac

Place de la Mairie Soturac Lot

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-15 10:00:00

fin : 2025-11-16 18:00:00

Date(s) :

2025-11-15

Le Marché de l’Avent de Soturac réunit des artisans et propose des activités créatives en lien avec les fêtes de fin d’année. Venez découvrir une sélection d’artisanat local, participez aux activités et profitez de moments conviviaux avec des stands de café, thé, et boissons. De nombreux lots sont à gagner à la tombola organisée sur place. .

Place de la Mairie Soturac 46700 Lot Occitanie +33 5 65 36 55 83

English :

The Soturac Advent Market brings together artisans and creative activities to celebrate the festive season

German :

Der Adventsmarkt in Soturac versammelt Kunsthandwerker und bietet kreative Aktivitäten rund um die Weihnachtszeit an

Italiano :

Il Mercato dell’Avvento di Soturac riunisce gli artigiani e propone attività creative legate alle festività

Espanol :

El Mercado de Adviento de Soturac reúne a artesanos y ofrece actividades creativas para celebrar las fiestas

