Marché de l’Avent à Soturac Soturac
Marché de l’Avent à Soturac Soturac samedi 15 novembre 2025.
Marché de l’Avent à Soturac
Place de la Mairie Soturac Lot
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-15 10:00:00
fin : 2025-11-16 18:00:00
Date(s) :
2025-11-15
Le Marché de l’Avent de Soturac réunit des artisans et propose des activités créatives en lien avec les fêtes de fin d’année
Le Marché de l’Avent de Soturac réunit des artisans et propose des activités créatives en lien avec les fêtes de fin d’année. Venez découvrir une sélection d’artisanat local, participez aux activités et profitez de moments conviviaux avec des stands de café, thé, et boissons. De nombreux lots sont à gagner à la tombola organisée sur place. .
Place de la Mairie Soturac 46700 Lot Occitanie +33 5 65 36 55 83
English :
The Soturac Advent Market brings together artisans and creative activities to celebrate the festive season
German :
Der Adventsmarkt in Soturac versammelt Kunsthandwerker und bietet kreative Aktivitäten rund um die Weihnachtszeit an
Italiano :
Il Mercato dell’Avvento di Soturac riunisce gli artigiani e propone attività creative legate alle festività
Espanol :
El Mercado de Adviento de Soturac reúne a artesanos y ofrece actividades creativas para celebrar las fiestas
L’événement Marché de l’Avent à Soturac Soturac a été mis à jour le 2025-11-06 par OT CVL Vignoble