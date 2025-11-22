Marché de l’Avent Buhl

Marché de l’Avent

place de l’église Buhl Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2025-11-22 14:00:00

fin : 2025-11-23 19:00:00

Date(s) :

2025-11-22 2025-11-23

Une trentaine de commerçants et artisans vous attendent sur la place de l’église, pour ce joli petit marché haut en couleur et en saveur. Il fait la part belle aux couronnes de l’avent et aux décorations de Noël mais également aux idées cadeaux en tout genre (bijoux, bois, céramiques, gourmandises …). Petite restauration sur place.

L’inauguration et l’illumination du sapin aura lieu le samedi à 17h30 en présence de la chorale Unis’son . .

place de l’église Buhl 68530 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 62 15 95

English :

This pretty little market features Advent wreaths and Christmas decorations, as well as gift ideas (jewelry, wood, ceramics, delicacies). Mulled wine and snacks.

German :

Auf diesem hübschen kleinen Markt werden Adventskränze und Weihnachtsdekorationen angeboten, aber auch Geschenkideen (Schmuck, Holz, Keramik, Leckereien). Glühwein und kleine Snacks.

Italiano :

Questo grazioso mercatino è dedicato alle corone dell’Avvento e alle decorazioni natalizie, oltre che alle idee regalo (gioielli, legno, ceramiche, dolci). Vin brulé e stuzzichini.

Espanol :

Este bonito mercadillo ofrece coronas de Adviento y adornos navideños, así como ideas para regalar (joyas, madera, cerámica, dulces). Vino caliente y aperitivos.

