Marché de l’Avent Campagne
Marché de l’Avent Campagne dimanche 23 novembre 2025.
Marché de l’Avent
Salle des Fêtes Campagne Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-23
fin : 2025-11-23
Date(s) :
2025-11-23
Lecture de contes théâtralisés et petit train du Père Noël
> 11h Théâtre tout public (à partir de 4 ans)
Téléchargez le programme complet .
Salle des Fêtes Campagne 40090 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 87 56 95 11
English : Marché de l’Avent
German : Marché de l’Avent
Italiano :
Espanol : Marché de l’Avent
L’événement Marché de l’Avent Campagne a été mis à jour le 2025-11-14 par OT Mont-de-Marsan