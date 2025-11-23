Marché de l’Avent de La Laupie Place de la mairie, cour de l’école, salle des fêtes et salle polyvalente du village La Laupie

Marché de l’Avent de La Laupie

Place de la mairie, cour de l’école, salle des fêtes et salle polyvalente du village Place de la Libération La Laupie Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-23 10:00:00

fin : 2025-11-23 18:00:00

Date(s) :

2025-11-23

Le marché de l’Avent de La Laupie accueillera une trentaine d’exposants diversifiés, des activités enfants toute la journée (gratuites en grande partie), une buvette et de la petite restauration.

Pour plus d’informations, voir programme !

.

Place de la mairie, cour de l’école, salle des fêtes et salle polyvalente du village Place de la Libération La Laupie 26740 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes bureau.happylaupie@gmx.fr

English :

The La Laupie Advent Market will feature around 30 different exhibitors, children’s activities all day long (most of which are free), a refreshment bar and snacks.

For more information, see the program!

German :

Auf dem Adventsmarkt in La Laupie werden etwa 30 verschiedene Aussteller vertreten sein, den ganzen Tag über gibt es Aktivitäten für Kinder (größtenteils kostenlos), einen Imbiss und kleine Speisen.

Weitere Informationen finden Sie im Programm!

Italiano :

Il Mercatino dell’Avvento de La Laupie presenta una trentina di espositori diversi, attività per bambini per tutto il giorno (la maggior parte delle quali sono gratuite), un punto di ristoro e spuntini.

Per maggiori informazioni, consultate il programma!

Espanol :

El Mercado de Adviento de La Laupie contará con una treintena de expositores diferentes, actividades infantiles durante todo el día (la mayoría gratuitas), un bar de refrescos y tentempiés.

Para más información, consulte el programa

L’événement Marché de l’Avent de La Laupie La Laupie a été mis à jour le 2025-11-03 par Montélimar Tourisme Agglomération