Marché de l’Avent de Lacelle Lacelle

Marché de l’Avent de Lacelle Lacelle dimanche 30 novembre 2025.

Marché de l’Avent de Lacelle

Place de la Gare Lacelle Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-30

fin : 2025-11-30

Date(s) :

2025-11-30

Ce marché de l’Avent est l’occasion de faire les cadeaux de noël artisanaux et locaux, restauration et buvette sur place. .

Place de la Gare Lacelle 19170 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 46 03 84 mairie-lacelle@orange.fr

English : Marché de l’Avent de Lacelle

German : Marché de l’Avent de Lacelle

Italiano :

Espanol : Marché de l’Avent de Lacelle

L’événement Marché de l’Avent de Lacelle Lacelle a été mis à jour le 2025-09-16 par Office de Tourisme Terres de Corrèze