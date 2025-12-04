MARCHE DE L’AVENT DE L’APE locaux de Carrément citoyen Labrit

MARCHE DE L’AVENT DE L’APE

locaux de Carrément citoyen 51 route des plantons Labrit Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-13

fin : 2025-12-13

Date(s) :

2025-12-13

Envie d’une idée de cadeau pour Noël ou faire une bonne bonne action pour financer un voyage scolaire?

RDV Samedi 13 Décembre 9h/17h, 51 route des plantons à Labrit. L’APE propose vide ta chambre, vente de gâteaux, tombola des écoles, maquillage, photo avec le père noël. On vous espère nombreux!

Envie d’une idée de cadeau pour Noël ou de faire une bonne bonne action pour aider à financer un voyage scolaire?

N’hésitez pas à passer au 51 route des plantons à Labrit le Samedi 13 Décembre de 9h à 17h. L’APE vous attend avec un vide ta chambre, une vente de gâteaux, une tombola des écoles, un atelier maquillage des enfants.

Le père noël passera de 10h30 à 12h et de 15 à 16h pour une photo.

On vous espère nombreux! .

locaux de Carrément citoyen 51 route des plantons Labrit 40420 Landes Nouvelle-Aquitaine ape.rpi.albret@gmail.com

English : MARCHE DE L’AVENT DE L’APE

Looking for an idea for a Christmas present or a good deed to finance a school trip?

RDV Saturday December 13, 9am to 5pm, 51 route des plantons, Labrit. The APE will be holding a room sale, a cake sale, a school tombola, face painting and a photo with Santa Claus. We hope to see many of you there!

L’événement MARCHE DE L’AVENT DE L’APE Labrit a été mis à jour le 2025-12-01 par OT Cœur Haute Lande