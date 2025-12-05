Marché de l’Avent des créateurs | Bassac Abbaye de Bassac Bassac
Marché de l’Avent des créateurs | Bassac
Abbaye de Bassac 50 route de Condé Bassac Charente
Début : 2025-12-05
fin : 2025-12-07
2025-12-05
Faites vos achats de Noël dans le magnifique cadre de l’abbaye auprès des créateurs (bijoux, déco, objets en bois, en verre, céramique, maroquinerie…).
Des rencontres et des animations originales dans le magnifique cadre de l’Abbaye de Bassac.
Abbaye de Bassac 50 route de Condé Bassac 16120 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 29 01 64 50
English :
Do your Christmas shopping in the magnificent setting of the Abbey with designers (jewelry, home decor, wood, glass, ceramics, leather goods…).
Original encounters and events in the magnificent setting of Bassac Abbey.
German :
Machen Sie Ihre Weihnachtseinkäufe in der wunderschönen Umgebung der Abtei bei den Schöpfern (Schmuck, Deko, Holz- und Glasobjekte, Keramik, Lederwaren…).
Originelle Begegnungen und Animationen in der wunderschönen Umgebung der Abtei von Bassac.
Italiano :
Fare shopping natalizio nella magnifica cornice dell’abbazia con i designer (gioielli, oggetti decorativi, oggetti in legno, vetro, ceramica, pelletteria…).
Incontri ed eventi originali nella magnifica cornice dell’Abbazia di Bassac.
Espanol :
Haga sus compras navideñas en el magnífico marco de la abadía con diseñadores (joyas, objetos de decoración, objetos de madera, vidrio, cerámica, marroquinería…).
Encuentros y eventos originales en el magnífico marco de la abadía de Bassac.
