Marché de l’avent des créateurs Liverdun

Marché de l'avent des créateurs

Allée de Bretagne Liverdun Meurthe-et-Moselle

Gratuit

Gratuit

Samedi Dimanche 2025-12-13 14:00:00

2025-12-13 18:00:00

2025-12-13 2025-12-14

La Maison Pour Tous de Liverdun organise son 3éme Marché de l’Avent des Créateurs le 13 et 15 décembre à la salle Bianchi à Liverdun.

30 exposants seront présents (bijoux, raku, tableaux de sable, enluminure, céramique, peinture, mosaïque, vitraux, poterie, galets….) tout le week-end.

Ouverture le samedi de 14h à 18h et le dimanche de 10h à 18h.

Buvette et petite restauration sur place

Entrée libre et parking gratuitTout public

Allée de Bretagne Liverdun 54460 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 24 46 76

English :

The Maison Pour Tous de Liverdun is organizing its 3rd Marché de l’Avent des Créateurs on December 13 and 15 at the Salle Bianchi in Liverdun.

30 exhibitors will be present (jewelry, raku, sand paintings, illumination, ceramics, painting, mosaics, stained glass, pottery, pebbles….) all weekend long.

Open Saturday, 2 pm to 6 pm and Sunday, 10 am to 6 pm.

Refreshments and snacks on site

Free admission and parking

German :

Das Maison Pour Tous de Liverdun veranstaltet am 13. und 15. Dezember in der Salle Bianchi in Liverdun seinen dritten Adventsmarkt der Kunstschaffenden.

30 Aussteller werden das ganze Wochenende über vertreten sein (Schmuck, Raku, Sandbilder, Buchmalerei, Keramik, Malerei, Mosaik, Glasmalerei, Töpferei, Kieselsteine….).

Geöffnet am Samstag von 14:00 bis 18:00 Uhr und am Sonntag von 10:00 bis 18:00 Uhr.

Getränke und kleine Snacks vor Ort

Freier Eintritt und kostenlose Parkplätze

Italiano :

La Maison Pour Tous di Liverdun organizza il 3° Marché de l’Avent des Créateurs il 13 e 15 dicembre presso la Salle Bianchi di Liverdun.

30 espositori saranno presenti (gioielli, raku, dipinti su sabbia, illuminazione, ceramica, pittura, mosaico, vetrate, ceramica, ciottoli….) per tutto il fine settimana.

Apertura sabato dalle 14.00 alle 18.00 e domenica dalle 10.00 alle 18.00.

Rinfreschi e spuntini in loco

Ingresso e parcheggio gratuiti

Espanol :

La Maison Pour Tous de Liverdun organiza su 3er Marché de l’Avent des Créateurs los días 13 y 15 de diciembre en la Salle Bianchi de Liverdun.

30 expositores estarán presentes (joyería, rakú, pinturas de arena, iluminación, cerámica, pintura, mosaicos, vidrieras, alfarería, guijarros….) durante todo el fin de semana.

Abierto el sábado de 14:00 a 18:00 y el domingo de 10:00 a 18:00.

Refrescos y tentempiés in situ

Entrada y aparcamiento gratuitos

