Marché de l’Avent Dorlisheim
Marché de l’Avent Dorlisheim vendredi 28 novembre 2025.
Marché de l’Avent
4 rue Luther Dorlisheim Bas-Rhin
Début : Samedi 2025-11-28 14:30:00
fin : 2025-11-29 18:30:00
2025-11-28 2025-11-29 2025-11-30
Trois jours pour partager des moments joyeux, flâner parmi les stands et préparer les fêtes dans une ambiance chaleureuse.
Trois jours de magie et de convivialité !
La féerie de Noël s’invite à Sarepta avec le traditionnel Marché de l’Avent ! Trois jours pour partager des moments joyeux, flâner parmi les stands et préparer les fêtes dans une ambiance chaleureuse. Vous y trouverez une grande vente de Bredele et de décorations de Noël, avec un programme varié.
Samedi
Spectacle de Noël par le groupe folklorique Arts et Loisirs à 15h.
Concert de Noël à la chapelle à 16h15 par l’Orchestre Roger HALM.
Dimanche
Culte à la Chapelle à 10h30.
Loto des jouets pour petits et grands à 15 h ainsi qu’une grande bourse aux jouets dans le parc de l’établissement. .
4 rue Luther Dorlisheim 67120 Bas-Rhin Grand Est +33 6 34 99 71 18 contact@sarepta.asso.fr
English :
Three days to share joyful moments, stroll among the stalls and prepare for the festive season in a warm atmosphere.
German :
Drei Tage, um fröhliche Momente zu teilen, durch die Stände zu schlendern und sich in einer gemütlichen Atmosphäre auf die Feiertage vorzubereiten.
Italiano :
Tre giorni di divertimento, passeggiando tra le bancarelle e preparandosi alle festività in un’atmosfera calda e accogliente.
Espanol :
Tres días de diversión, paseando entre los puestos y preparándose para las fiestas en un ambiente cálido y acogedor.
