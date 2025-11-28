Marché de l’Avent Dorlisheim

Marché de l’Avent

Début : Samedi 2025-11-28 14:30:00

fin : 2025-11-29 18:30:00

2025-11-28 2025-11-29 2025-11-30

La féerie de Noël s’invite à Sarepta avec le traditionnel Marché de l’Avent ! Trois jours pour partager des moments joyeux, flâner parmi les stands et préparer les fêtes dans une ambiance chaleureuse. Vous y trouverez une grande vente de Bredele et de décorations de Noël, avec un programme varié.

Samedi

Spectacle de Noël par le groupe folklorique Arts et Loisirs à 15h.

Concert de Noël à la chapelle à 16h15 par l’Orchestre Roger HALM.

Dimanche

Culte à la Chapelle à 10h30.

Loto des jouets pour petits et grands à 15 h ainsi qu’une grande bourse aux jouets dans le parc de l’établissement. .

4 rue Luther Dorlisheim 67120 Bas-Rhin Grand Est +33 6 34 99 71 18 contact@sarepta.asso.fr

English :

Three days to share joyful moments, stroll among the stalls and prepare for the festive season in a warm atmosphere.

German :

Drei Tage, um fröhliche Momente zu teilen, durch die Stände zu schlendern und sich in einer gemütlichen Atmosphäre auf die Feiertage vorzubereiten.

Italiano :

Tre giorni di divertimento, passeggiando tra le bancarelle e preparandosi alle festività in un’atmosfera calda e accogliente.

Espanol :

Tres días de diversión, paseando entre los puestos y preparándose para las fiestas en un ambiente cálido y acogedor.

