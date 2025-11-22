Marché de l’Avent du Comité de Jumelage Salle des Fêtes Boutiers-Saint-Trojan
Marché de l’Avent du Comité de Jumelage Salle des Fêtes Boutiers-Saint-Trojan samedi 22 novembre 2025.
Marché de l’Avent du Comité de Jumelage
Salle des Fêtes 1 rue des Ecoles Boutiers-Saint-Trojan Charente
Début : 2025-11-22 14:00:00
fin : 2025-11-22 18:00:00
2025-11-22
Venez passer un après-midi convivial, créatif et festif à partager en famille ou entre amis. Créer, déguster et préparer Noël autrement. Ateliers créatifs (sacs en récup’, cartes de vœux, couronnes et déco de Noël).
English :
Come and spend a convivial, creative and festive afternoon with family and friends. Create, enjoy and prepare for Christmas in a different way. Creative workshops (recycled bags, greeting cards, wreaths and Christmas decorations).
German :
Verbringen Sie einen geselligen, kreativen und festlichen Nachmittag, den Sie mit der Familie oder mit Freunden teilen können. Kreieren, probieren und Weihnachten anders vorbereiten. Kreativ-Workshops (Taschen aus Altpapier, Grußkarten, Kränze und Weihnachtsdekoration).
Italiano :
Venite a trascorrere un pomeriggio amichevole, creativo e festivo con la famiglia e gli amici. Create, divertitevi e preparatevi al Natale in modo diverso. Laboratori creativi (borse riciclate, biglietti d’auguri, ghirlande e decorazioni natalizie).
Espanol :
Ven a pasar una tarde agradable, creativa y festiva con la familia y los amigos. Crea, disfruta y prepara la Navidad de una forma diferente. Talleres creativos (bolsas recicladas, tarjetas de felicitación, coronas y adornos navideños).
