Marché de l’Avent du Comité de Jumelage Salle des Fêtes Boutiers-Saint-Trojan

Marché de l’Avent du Comité de Jumelage

Salle des Fêtes 1 rue des Ecoles Boutiers-Saint-Trojan Charente

Début : 2025-11-22 14:00:00

fin : 2025-11-22 18:00:00

2025-11-22

Venez passer un après-midi convivial, créatif et festif à partager en famille ou entre amis. Créer, déguster et préparer Noël autrement. Ateliers créatifs (sacs en récup’, cartes de vœux, couronnes et déco de Noël).

English :

Come and spend a convivial, creative and festive afternoon with family and friends. Create, enjoy and prepare for Christmas in a different way. Creative workshops (recycled bags, greeting cards, wreaths and Christmas decorations).

German :

Verbringen Sie einen geselligen, kreativen und festlichen Nachmittag, den Sie mit der Familie oder mit Freunden teilen können. Kreieren, probieren und Weihnachten anders vorbereiten. Kreativ-Workshops (Taschen aus Altpapier, Grußkarten, Kränze und Weihnachtsdekoration).

Italiano :

Venite a trascorrere un pomeriggio amichevole, creativo e festivo con la famiglia e gli amici. Create, divertitevi e preparatevi al Natale in modo diverso. Laboratori creativi (borse riciclate, biglietti d’auguri, ghirlande e decorazioni natalizie).

Espanol :

Ven a pasar una tarde agradable, creativa y festiva con la familia y los amigos. Crea, disfruta y prepara la Navidad de una forma diferente. Talleres creativos (bolsas recicladas, tarjetas de felicitación, coronas y adornos navideños).

