Marché de l’Avent
Fleurey-sur-Ouche Côte-d’Or
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Début : 2025-12-06 10:00:00
fin : 2025-12-06 19:00:00
2025-12-06
Marché de noël avec 40 exposants (intérieur et extérieur)
buvette (vin chaud, bières, crêpes) et espace restauration
Animation et Arrivée du père noël vers 17h30
Stands à l’intérieur et à l’extérieur
Espace restauration avec tables et chaises
Buvette Boissons, crêpes et vin chaud
Animation, tombola
Arrivée du père Noël vers 17H 30
Parking à proximité .
Fleurey-sur-Ouche 21410 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté vefo21410@gmail.com
