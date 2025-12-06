Marché de l’Avent Fleurey-sur-Ouche

Marché de l’Avent Fleurey-sur-Ouche samedi 6 décembre 2025.

Marché de l’Avent

Fleurey-sur-Ouche Côte-d’Or

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-06 10:00:00

fin : 2025-12-06 19:00:00

Date(s) :

2025-12-06

Marché de noël avec 40 exposants (intérieur et extérieur)

buvette (vin chaud, bières, crêpes) et espace restauration

Animation et Arrivée du père noël vers 17h30

Stands à l’intérieur et à l’extérieur

Espace restauration avec tables et chaises

Buvette Boissons, crêpes et vin chaud

Animation, tombola

Arrivée du père Noël vers 17H 30

Parking à proximité .

Fleurey-sur-Ouche 21410 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté vefo21410@gmail.com

English : Marché de l’Avent

German : Marché de l’Avent

Italiano :

Espanol :

L’événement Marché de l’Avent Fleurey-sur-Ouche a été mis à jour le 2025-08-26 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)