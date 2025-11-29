Marché de l’Avent Gabriac

Marché de l’Avent

Lotissement du Causse Gabriac Aveyron

Tarif : – – EUR

Date :

Samedi 2025-11-29

fin : 2025-11-29

Date(s) :

2025-11-29

Venez partager un moment convivial avec artisans et grignotages !

Les artisans locaux et l’APE vous invitent à la salle des fêtes de Gabriac pour partager un moment convivial

– Dégustation de vin chaud, chocolat, crêpes, barbe-à-papa…

– Animations pour les enfants

– Poteries, créations végétales, savons, bougies, bières et gourmandises artisanales pour faire de jolis cadeaux qui ont du sens ! .

Lotissement du Causse Gabriac 12340 Aveyron Occitanie +33 9 75 56 47 01

