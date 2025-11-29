Marché de l’Avent Gabriac
Marché de l’Avent Gabriac samedi 29 novembre 2025.
Marché de l’Avent
Lotissement du Causse Gabriac Aveyron
Début : Samedi 2025-11-29
fin : 2025-11-29
2025-11-29
Venez partager un moment convivial avec artisans et grignotages !
Les artisans locaux et l’APE vous invitent à la salle des fêtes de Gabriac pour partager un moment convivial
– Dégustation de vin chaud, chocolat, crêpes, barbe-à-papa…
– Animations pour les enfants
– Poteries, créations végétales, savons, bougies, bières et gourmandises artisanales pour faire de jolis cadeaux qui ont du sens ! .
Lotissement du Causse Gabriac 12340 Aveyron Occitanie +33 9 75 56 47 01
English :
Come and share a convivial moment with craftsmen and nibbles!
German :
Kommen Sie und teilen Sie einen geselligen Moment mit Kunsthandwerkern und Knabbereien!
Italiano :
Venite a condividere un momento di convivialità con artigiani e stuzzichini!
Espanol :
¡Venga a compartir un momento de convivencia con artesanos y aperitivos!
