Marché de l’Avent Guémar
Marché de l’Avent Guémar samedi 29 novembre 2025.
Marché de l’Avent
Place de la Mairie Guémar Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2025-11-29 08:00:00
fin : 2025-11-29 12:00:00
Date(s) :
2025-11-29
Envie de donner un esprit de Noël à votre intérieur ? Vous trouverez tout ce qu’il faut pour décorer votre maison à l’occasion de ce marché de l’avent.
Marché de l’Avent de Guémar exposition et vente de couronnes, d’arrangements et de décorations de Noël. Venez donner à votre intérieur cette âme de Noël si particulière à l’Alsace. 0 .
Place de la Mairie Guémar 68970 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 71 85 23 association.alec@hotmail.fr
English :
Want to add a little Christmas spirit to your home? You’ll find everything you need to decorate your home at this Advent Market.
German :
Haben Sie Lust, Ihre Wohnung in weihnachtliche Stimmung zu versetzen? Auf diesem Adventsmarkt finden Sie alles, was Sie brauchen, um Ihr Zuhause zu dekorieren.
Italiano :
Volete aggiungere un po’ di spirito natalizio alla vostra casa? In questo Mercatino dell’Avvento troverete tutto il necessario per decorare la vostra casa.
Espanol :
¿Quieres darle un toque navideño a tu hogar? En este Mercado de Adviento encontrarás todo lo que necesitas para decorar tu hogar.
L’événement Marché de l’Avent Guémar a été mis à jour le 2025-10-21 par Office de tourisme du pays de Ribeauvillé et Riquewihr