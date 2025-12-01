Marche de l’Avent Haguenau

Marche de l’Avent

206 Grand Rue Haguenau Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2025-12-14 16:00:00

fin : 2025-12-14 18:00:00

Date(s) :

2025-12-14

Une marche œcuménique placée sous le signe de la prière, du chant, du partage de la lumière et de la paix. Cette marche, ouverte à tous, est une occasion de marcher ensemble, au-delà de nos différences, pour affirmer notre désir commun de paix, d’unité et de fraternité.

Tout au long du chemin, des chants, des temps de silence et de prière nous accompagneront.

Nous conclurons notre parcours par un partage de la lumière de la paix, symbole d’espérance et de solidarité. 0 .

206 Grand Rue Haguenau 67500 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 93 90 03 parois.s.georges@evc.net

English :

An ecumenical march under the banner of prayer, song, the sharing of light and peace. This march, open to all, is an opportunity to walk together, beyond our differences, to affirm our common desire for peace, unity and fraternity.

German :

Ein ?kumenischer Marsch, der im Zeichen des Gebets, des Gesangs, des Teilens des Lichts und des Friedens steht. Dieser Marsch, der allen offen steht, ist eine Gelegenheit, gemeinsam über unsere Unterschiede hinweg zu gehen, um unseren gemeinsamen Wunsch nach Frieden, Einheit und Brüderlichkeit zu bekräftigen.

Italiano :

Una marcia ecumenica all’insegna della preghiera, del canto, della condivisione della luce e della pace. Questa marcia, aperta a tutti, è un’occasione per camminare insieme, al di là delle nostre differenze, per affermare il nostro comune desiderio di pace, unità e fraternità.

Espanol :

Una marcha ecuménica bajo la bandera de la oración, el canto, el compartir la luz y la paz. Esta marcha, abierta a todos, es una oportunidad para caminar juntos, más allá de nuestras diferencias, para afirmar nuestro deseo común de paz, unidad y fraternidad.

