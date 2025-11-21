Marché de l’Avent La Ferme de Klass Holving
Marché de l’Avent La Ferme de Klass Holving vendredi 21 novembre 2025.
Marché de l’Avent
La Ferme de Klass 16 rue de l’Église Holving Moselle
Gratuit
Gratuit
Début : Samedi 2025-11-21 12:00:00
Fin : 2025-11-22 21:00:00
Dates : 2025-11-21 2025-11-22 2025-11-23
Après le succès éclatant de l’an dernier, La Ferme de Klass vous ouvre à nouveau ses portes pour un week-end magique placé sous le signe de la convivialité, de l’artisanat et des saveurs authentiques.
Plongez dans la féérie de l’hiver, sous les lumières scintillantes et les guirlandes suspendues, laissez-vous emporter par l’atmosphère d’un Noël d’antan feux de bois crépitants, senteurs d’épices, rires et bonne humeur garantis.
Au menu des délices faits maison
• Pulled pork fondant, fumé sur place dans notre grand fumoir.
• Samedi midi Plov, la fameuse spécialité ouzbèke.
• Douceurs sucrées et plats salés préparés avec amour dans notre cuisine.
Le lieu parfait pour vos cadeaux de Noël
• Produits de la ferme et créations régionales.
• Artisanat, art, gourmandises et surprises originales.
• Chaque produit raconte une histoire et soutient le savoir-faire local.
Installez-vous dans notre grange chauffée, savourez une boisson chaude et laissez le charme opérer.
Que vous veniez en famille, entre amis ou sur un coup de tête, vous trouverez ici un moment hors du temps.Tout public
La Ferme de Klass 16 rue de l’Église Holving 57510 Moselle Grand Est +33 6 34 97 62 87 lafermedeklass@gmail.com
English :
After last year?s resounding success, La Ferme de Klass opens its doors once again for a magical weekend of conviviality, craftsmanship and authentic flavors.
Immerse yourself in the enchantment of winter, under twinkling lights and hanging garlands, and let yourself be carried away by the atmosphere of an old-fashioned Christmas: crackling log fires, the scent of spices, laughter and good humor guaranteed.
On the menu homemade delights
? Melt-in-the-mouth pulled pork, smoked on site in our large smokehouse.
? Saturday lunchtime: Plov, the famous Uzbek speciality.
? Sweet and savory dishes lovingly prepared in our kitchen.
The perfect place for your Christmas gifts:
? Farm products and regional creations.
? Crafts, art, delicacies and original surprises.
? Each product tells a story and supports local know-how.
Settle into our heated barn, enjoy a hot drink and let the charm work.
Whether you come with family, friends or on a whim, you’ll find here a moment out of time.
German :
Nach dem überwältigenden Erfolg im letzten Jahr öffnet La Ferme de Klass erneut seine Türen für ein magisches Wochenende im Zeichen der Geselligkeit, des Handwerks und der authentischen Aromen.
Tauchen Sie ein in den Winterzauber, unter funkelnden Lichtern und hängenden Girlanden, und lassen Sie sich von der Atmosphäre eines Weihnachtsfestes vergangener Zeiten mitreißen: knisternde Holzfeuer, Gewürzdüfte, Lachen und gute Laune garantiert.
Auf der Speisekarte hausgemachte Köstlichkeiten
? Zartschmelzendes Pulled Pork, vor Ort in unserer großen Räucherkammer geräuchert.
? Samstagmittag: Plov, die berühmte usbekische Spezialität.
? Süße Süßigkeiten und herzhafte Gerichte, die in unserer Küche mit Liebe zubereitet werden.
Der perfekte Ort für Ihre Weihnachtsgeschenke
? Produkte vom Bauernhof und regionale Kreationen.
? Kunsthandwerk, Kunst, Leckereien und originelle Überraschungen.
? Jedes Produkt erzählt eine Geschichte und unterstützt das lokale Know-how.
Lassen Sie sich in unserer beheizten Scheune nieder, genießen Sie ein heißes Getränk und lassen Sie den Zauber wirken.
Ob Sie mit der Familie, mit Freunden oder aus einer Laune heraus kommen, hier finden Sie einen zeitlosen Moment.
Italiano :
Dopo lo strepitoso successo dello scorso anno, La Ferme de Klass vi apre nuovamente le porte per un magico weekend all’insegna della convivialità, dell’artigianato e dei sapori autentici.
Immergetevi nell’incanto dell’inverno, sotto le luci scintillanti e le ghirlande appese, e lasciatevi trasportare dall’atmosfera di un Natale d’altri tempi: fuochi di legna scoppiettanti, profumo di spezie, risate e buonumore garantiti.
Il menu: delizie fatte in casa:
? Maiale da macello, affumicato in loco nel nostro grande affumicatoio.
? Sabato a pranzo: Plov, la famosa specialità uzbeka.
? Dolci e piatti salati preparati con amore nella nostra cucina.
Il luogo ideale per i vostri regali di Natale:
? Prodotti della fattoria e creazioni regionali.
? Artigianato, arte, prelibatezze e sorprese originali.
? Ogni prodotto racconta una storia e sostiene il know-how locale.
Accomodatevi nel nostro fienile riscaldato, gustate una bevanda calda e lasciate che il fascino agisca.
Che veniate con la famiglia, con gli amici o per capriccio, qui troverete un momento fuori dal tempo.
Espanol :
Tras el éxito del año pasado, La Ferme de Klass le abre de nuevo sus puertas para un fin de semana mágico de convivencia, artesanía y sabores auténticos.
Sumérjase en el encanto del invierno, bajo las luces parpadeantes y las guirnaldas colgantes, y déjese llevar por la atmósfera de una Navidad a la antigua usanza: crepitantes chimeneas de leña, aroma de especias, risas y buen humor garantizados.
En el menú, delicias caseras
? Un delicioso pulled pork, ahumado en nuestro gran ahumadero.
? Sábado al mediodía: Plov, la famosa especialidad uzbeka.
? Dulces y platos salados preparados con esmero en nuestra cocina.
El lugar perfecto para sus regalos de Navidad:
? Productos de la granja y creaciones regionales.
? Artesanía, arte, delicatessen y sorpresas originales.
? Cada producto cuenta una historia y apoya el saber hacer local.
Siéntese en nuestro granero climatizado, disfrute de una bebida caliente y déjese llevar por el encanto.
Tanto si viene en familia, con amigos o por capricho, aquí encontrará un momento fuera del tiempo.
L’événement Marché de l’Avent Holving a été mis à jour le 2025-10-30 par OT COMMUNAUTAIRE SARREGUEMINES CONFLUENCES