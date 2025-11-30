Marché de l’Avent La Chapelle-Montligeon
Marché de l’Avent La Chapelle-Montligeon dimanche 30 novembre 2025.
Marché de l’Avent
Salle omnisports La Chapelle-Montligeon Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-30 10:00:00
fin : 2025-11-30 18:00:00
Date(s) :
2025-11-30
Marché de l’Avent organisé par le syndicat d’initiative de La Chapelle-Montligeon.
Plus de 60 exposants artisanat et produits du terroir. Présence du Père Noël de 11h à 17h.
Restauration sur place. .
Salle omnisports La Chapelle-Montligeon 61400 Orne Normandie +33 7 70 14 48 14
English : Marché de l’Avent
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Marché de l’Avent La Chapelle-Montligeon a été mis à jour le 2025-11-11 par OT DE MORTAGNE AU PERCHE