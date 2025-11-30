Marché de l’Avent La Chapelle-Montligeon

Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Salle omnisports La Chapelle-Montligeon Orne

Début : 2025-11-30 10:00:00
fin : 2025-11-30 18:00:00

2025-11-30

Marché de l’Avent organisé par le syndicat d’initiative de La Chapelle-Montligeon.
Plus de 60 exposants artisanat et produits du terroir. Présence du Père Noël de 11h à 17h.

Restauration sur place.   .

Salle omnisports La Chapelle-Montligeon 61400 Orne Normandie +33 7 70 14 48 14 

