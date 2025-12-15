Marché de l’Avent Lauzun

Marché de l’Avent

Rue Eugène Mazelie Lauzun Lot-et-Garonne

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-20

fin : 2025-12-20

Date(s) :

2025-12-20

À l’approche de Noël, venez nombreux au marché de l’Avent organisé par la municipalité et les associations de la commune. Au programme vente de pâtisseries et chocolat chaud par l’APE, vente de décorations par l’école, vente de châtaignes et vin chaud par la Société de chasse et chants de Noël. Apportez vos couverts (assiette creuse) pour déguster la garbure lauzunaise préparée par les chasseurs et vendue à prix coûtant. .

Rue Eugène Mazelie Lauzun 47410 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 94 10 21

English : Marché de l’Avent

This Christmas, come one, come all to the Advent market organized by the municipality and local associations. On the program: bake sales, hot chocolate, decorations, chestnuts, mulled wine and Christmas carols. Bring your cutlery (soup plate) to enjoy a garbure at cost price.

