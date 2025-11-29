Marché de l’Avent Longué-Jumelles

Marché de l’Avent Longué-Jumelles samedi 29 novembre 2025.

Marché de l’Avent

Longué-Jumelles Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-29

fin : 2025-11-30

Date(s) :

2025-11-29

Un avant-goût de Noël s’empare de la place de la Mairie à l’occasion du traditionnel Marché de l’Avent.

Ce rendez-vous incontournable marquera le début des festivités de fin d’année dans une ambiance chaleureuse et conviviale. Les rues de la ville, sublimées par les illuminations et les décorations scintillantes, offriront un décor féerique, propice à la promenade et à l’émerveillement.

De nombreux exposants, artisans et producteurs locaux seront présents pour faire découvrir leurs créations et leur savoir-faire objets artisanaux, décorations de Noël, gourmandises sucrées et salées, sans oublier le vin chaud, le chocolat fondant, le miel parfumé et bien d’autres délices à savourer sur place.

animations variées et festives rythmeront ces deux journées musique, exposition, manège, patinoire, ateliers créatifs et sans oublier nos deux mascottes… de quoi ravir les enfants comme les adultes et faire de ce week-end un moment de partage et de joie, dans la pure tradition de Noël.

Au programme

Balade en petit train / Patinoire

Présence du père-noël / Mascottes

Animations musicales / Manège

Exposition du Photo Club à la Mairie

Ouverture Moulin Hydronef avec animation de 14h / 16h

PRECISIONS HORAIRES

Du samedi 29 au dimanche 30 novembre 2025. .

Longué-Jumelles 49160 Maine-et-Loire Pays de la Loire animation@ville-longuejumelles.fr

English :

A foretaste of Christmas takes over the Place de la Mairie for the traditional Advent Market.

German :

Der traditionelle Adventsmarkt auf dem Rathausplatz versprüht einen Vorgeschmack auf Weihnachten.

Italiano :

Un assaggio del Natale si svolge in Place de la Mairie per il tradizionale Mercatino dell’Avvento.

Espanol :

Un anticipo de la Navidad se apodera de la plaza de la Mairie con motivo del tradicional Mercado de Adviento.

