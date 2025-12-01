Marché de l’avent, magie de Noël. Square Maurice Durif Fours

Marché de l’avent, magie de Noël.

Square Maurice Durif Grande Halle de FOURS Fours Nièvre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-13 09:00:00

fin : 2025-12-13 18:00:00

Date(s) :

2025-12-13

Marché de l’avent, magie de Noël. Emplacement gratuit pour les exposants. .

Square Maurice Durif Grande Halle de FOURS Fours 58250 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 50 21 92 christophe.moquet@orange.fr

English : Marché de l’avent, magie de Noël.

German : Marché de l’avent, magie de Noël.

Italiano :

Espanol :

L’événement Marché de l’avent, magie de Noël. Fours a été mis à jour le 2025-03-25 par Nièvre Attractive