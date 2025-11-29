Marché de l’Avent

2 Rue Albert Schweitzer Ostheim Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-11-29 14:00:00

fin : 2025-11-29 20:00:00

Date(s) :

2025-11-29

Découvrez la magie de Noël, ses gourmandises et ses produits fabriqués par les artisans locaux grâce au marché de l’avent organisé par la paroisse protestante d’Ostheim.

Découvrez la magie de Noël, ses gourmandises et ses produits fabriqués par les artisans locaux grâce au marché de l’avent organisé par la paroisse protestante d’Ostheim ! 0 .

2 Rue Albert Schweitzer Ostheim 68150 Haut-Rhin Grand Est +33 6 36 11 22 69

English :

Discover the magic of Christmas, with its delicacies and products made by local artisans, at the Advent market organized by the Protestant parish of Ostheim.

German :

Entdecken Sie den Zauber von Weihnachten, seine Leckereien und die von lokalen Handwerkern hergestellten Produkte auf dem Adventsmarkt, der von der protestantischen Kirchengemeinde Ostheim organisiert wird.

Italiano :

Scoprite la magia del Natale, con le sue prelibatezze e i prodotti realizzati dagli artigiani locali, al mercatino dell’Avvento organizzato dalla parrocchia protestante di Ostheim.

Espanol :

Descubra la magia de la Navidad, con sus manjares y productos elaborados por artesanos locales, en el mercado de Adviento organizado por la parroquia protestante de Ostheim.

L’événement Marché de l’Avent Ostheim a été mis à jour le 2025-08-15 par Office de tourisme du pays de Ribeauvillé et Riquewihr