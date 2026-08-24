Informations pratiques

Ostheim

Marché de l’Avent

2 Rue Albert Schweitzer Ostheim Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-11-28 14:00:00

fin : 2026-11-28 20:00:00

Date(s) :

2026-11-28

Découvrez la magie de Noël, ses gourmandises et ses produits fabriqués par les artisans locaux grâce au marché de l’avent organisé par la paroisse protestante d’Ostheim.

Découvrez la magie de Noël, ses gourmandises et ses produits fabriqués par les artisans locaux grâce au marché de l’avent organisé par la paroisse protestante d’Ostheim ! 0 .

2 Rue Albert Schweitzer Ostheim 68150 Haut-Rhin Grand Est +33 6 36 11 22 69

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Discover the magic of Christmas, with its delicacies and products made by local artisans, at the Advent market organized by the Protestant parish of Ostheim.

L’événement Marché de l’Avent Ostheim a été mis à jour le 2026-08-24 par Office de tourisme du pays de Ribeauvillé et Riquewihr