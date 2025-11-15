Marché de l’avent Pervenchères

Marché de l’avent Pervenchères samedi 15 novembre 2025.

Marché de l’avent

Foyer rurale Pervenchères Orne

Début : 2025-11-15 14:00:00

fin : 2025-11-15 20:00:00

Marché de l’avent organisé par le comité des fêtes de Pervenchères.

Présence de plusieurs artisans et producteurs.

Concours de plus beau dessin de Noël de 1 à 16 ans.

Buvette et restauration sur place. .

Foyer rurale Pervenchères 61360 Orne Normandie +33 6 67 01 13 82 cdfdepervencheres@gmail.com

