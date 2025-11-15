Marché de l’avent Pervenchères
Foyer rurale Pervenchères Orne
Début : 2025-11-15 14:00:00
fin : 2025-11-15 20:00:00
2025-11-15
Marché de l’avent organisé par le comité des fêtes de Pervenchères.
Présence de plusieurs artisans et producteurs.
Concours de plus beau dessin de Noël de 1 à 16 ans.
Buvette et restauration sur place. .
Foyer rurale Pervenchères 61360 Orne Normandie +33 6 67 01 13 82 cdfdepervencheres@gmail.com
