Marché de l’Avent Salle des Fêtes Pissos

Marché de l’Avent

Salle des Fêtes 51 route de Daugnague Pissos Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-06

fin : 2025-12-07

Date(s) :

2025-12-06

Les Artistes de la Petite Leyre organise le marché de l’avent les 06 et 07 décembre 2025.

Peintures, Objets d’art & Gastronomie, Exposition vente , Dégustations.

Les Artistes de la Petite Leyre organise le marché de l’avent les 06 et 07 décembre 2025.

Peintures, Objets d’art & Gastronomie, Exposition vente , Dégustations.

Le samedi le Père Noël et son traineau sera là de 14h à 17h , Coloriages avec cadeaux , Tombola à résultat immédiat , crêpes, Gaufres…

Le dimanche Maquillage gratuit pour les enfants Tombola à résultat immédiat , crêpes, Gaufres… .

Salle des Fêtes 51 route de Daugnague Pissos 40410 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 08 96 07 dannylemaitre40@gmail.com

English : Marché de l’Avent

Les Artistes de la Petite Leyre organizes the Advent market on December 06 and 07, 2025.

Paintings, Works of art & Gastronomy, Exhibition and sale, Tastings.

German : Marché de l’Avent

Les Artistes de la Petite Leyre organisiert den Adventsmarkt am 06. und 07. Dezember 2025.

Gemälde, Kunstgegenstände & Gastronomie, Verkaufsausstellung , Verkostungen.

Italiano :

Les Artistes de la Petite Leyre organizzano il mercato dell’Avvento il 06 e 07 dicembre 2025.

Dipinti, Opere d’arte & Gastronomia, Esposizione e vendita, Degustazioni.

Espanol : Marché de l’Avent

Les Artistes de la Petite Leyre organiza el mercado de Adviento los días 06 y 07 de diciembre de 2025.

Pinturas, Obras de arte & Gastronomía, Exposición y venta, Degustaciones.

L’événement Marché de l’Avent Pissos a été mis à jour le 2025-11-20 par OT Cœur Haute Lande