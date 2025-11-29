Marché de l’avent mairie Poyanne
Marché de l’avent mairie Poyanne samedi 29 novembre 2025.
Marché de l’avent
mairie foyer rural Poyanne Landes
Gratuit
Début : 2025-11-29 09:30:00
fin : 2025-11-30 18:00:00
2025-11-29
Une vingtaine d’artisans viennent exposer leurs œuvres à la vente.
Vente de gâteaux au profit du téléthon
mairie foyer rural Poyanne 40380 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 76 70 35 32 hautechalosse@gmail.com
English : Marché de l’avent
Some twenty artisans come to exhibit their work for sale.
Sale of cakes in aid of the telethon
German : Marché de l’avent
Rund 20 Kunsthandwerker stellen ihre Werke zum Verkauf aus.
Kuchenverkauf zugunsten des Telethon
Italiano :
Una ventina di artigiani saranno a disposizione per esporre i loro lavori e venderli.
Vendita di torte a favore di Telethon
Espanol : Marché de l’avent
Una veintena de artesanos expondrán sus obras para la venta.
Venta de pasteles a beneficio del telemaratón
