Marché de l’avent mairie Poyanne samedi 29 novembre 2025.

Début : 2025-11-29 09:30:00

fin : 2025-11-30 18:00:00

2025-11-29

Une vingtaine d’artisans viennent exposer leurs œuvres à la vente.

Vente de gâteaux au profit du téléthon

mairie foyer rural Poyanne 40380 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 76 70 35 32 hautechalosse@gmail.com

English : Marché de l’avent

Some twenty artisans come to exhibit their work for sale.

Sale of cakes in aid of the telethon

German : Marché de l’avent

Rund 20 Kunsthandwerker stellen ihre Werke zum Verkauf aus.

Kuchenverkauf zugunsten des Telethon

Italiano :

Una ventina di artigiani saranno a disposizione per esporre i loro lavori e venderli.

Vendita di torte a favore di Telethon

Espanol : Marché de l’avent

Una veintena de artesanos expondrán sus obras para la venta.

Venta de pasteles a beneficio del telemaratón

