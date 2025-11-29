Marché de l’Avent Raedersheim

Marché de l’Avent

12 rue de Merxheim Raedersheim Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2025-11-29 14:00:00

fin : 2025-11-30 18:00:00

Date(s) :

2025-11-29 2025-11-30

Le Marché de l’Avent de Raedersheim vous attend les 29 et 30 novembre ! Animations enfants, visite du Père Noël, chorale, stands festifs et un spectacle féerique le dimanche midi vivez la magie de Noël en famille !

À l’approche des fêtes, la magie de Noël s’invite à Raedersheim pour un week-end chaleureux et féerique à vivre en famille ou entre amis. Le Marché de l’Avent investit la salle des fêtes les 29 et 30 novembre, avec une ambiance festive et pleine de surprises !

Stands d’articles de Noël, jeux géants et ateliers créatifs pour les enfants, douceurs de saison et buvette sur place tout est réuni pour plonger dans l’esprit de Noël. Le samedi, les plus petits auront la joie de rencontrer Saint Nicolas entre 16h et 18h, tandis que le Père Noël leur donnera rendez-vous le dimanche de 15h à 17h. La chorale de Noël réchauffera les cœurs dimanche à 14h30 et 17h.

Temps fort du week-end le déjeuner-spectacle familial du dimanche midi (11h30 à 14h) avec la Compagnie Zélée, qui présentera Grétala et la déesse de la Wormsa , un conte féerique dès 3 ans mêlant théâtre et imaginaire.

Le repas + spectacle est payant (25 € pour les adultes, 15 € pour les enfants de moins de 12 ans, hors boissons) et nécessite un coupon repas à télécharger ici

https://www.raedersheim.fr/information/d%C3%A9jeuner%20spectacle/

Un marché de Noël à taille humaine, généreux et joyeux, où l’on retrouve toute la chaleur des traditions alsaciennes. .

12 rue de Merxheim Raedersheim 68190 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 48 11 37 mairie@raedersheim.fr

English :

The Raedersheim Advent Market awaits you on November 29 and 30! Children’s entertainment, a visit from Santa Claus, a choir, festive stalls and an enchanting show on Sunday lunchtime: experience the magic of Christmas with your family!

German :

Der Adventsmarkt in Raedersheim erwartet Sie am 29. und 30. November! Kinderanimationen, der Besuch des Weihnachtsmannes, ein Chor, festliche Stände und eine märchenhafte Show am Sonntagmittag: Erleben Sie den Weihnachtszauber mit Ihrer Familie!

Italiano :

Il Mercatino dell’Avvento di Raedersheim vi aspetta il 29 e 30 novembre! Animazione per bambini, visita di Babbo Natale, coro, bancarelle e un magico spettacolo domenica a pranzo: vivete la magia del Natale con tutta la famiglia!

Espanol :

El Mercado de Adviento de Raedersheim le espera los días 29 y 30 de noviembre Animación infantil, la visita de Papá Noel, un coro, puestos festivos y un espectáculo mágico el domingo a mediodía: ¡vive la magia de la Navidad en familia!

L’événement Marché de l’Avent Raedersheim a été mis à jour le 2025-10-16 par Office de tourisme de la Région de Guebwiller