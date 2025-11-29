Marché de l’Avent

13-15 rue du Château Ribeauvillé Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-11-28 14:00:00

fin : 2025-11-28 18:00:00

Date(s) :

2025-11-28 2025-11-29

Pour patienter avant Noël, les bénévoles de l’association ‘Les seignors de Cadiseho’ proposent un marché de l’Avent avec de nombreuses gourmandises à vendre vin chaud, pâtisseries et autres douceurs…

L’association des bénévoles Les Seignors de Cadiseho organise son traditionnel Marché de l’Avent.

Des décorations de Noël réalisées par les résidents et les bénévoles seront mises en ventes dans les locaux de l’Ehpad de même que des pâtisseries, boissons chaudes et vin chaud.

Les bénéfices de ces ventes seront destinés au bien-être des résidents animations, jeux, sorties, prestations d’intervenants extérieurs telles que chorales, musiciens, visites animalières etc. 0 .

13-15 rue du Château Ribeauvillé 68150 Haut-Rhin Grand Est +33 6 70 78 09 78 cadiseho@hopital-ribeauville.fr

English :

The volunteers of the ‘Les seignors de Cadiseho’ association have organized an Advent market with a wide range of treats for sale: mulled wine, pastries and other sweets…

German :

Um die Wartezeit bis Weihnachten zu überbrücken, bieten die Freiwilligen des Vereins ‘Les seignors de Cadiseho’ einen Adventsmarkt an, auf dem zahlreiche Leckereien zum Verkauf angeboten werden: Glühwein, Gebäck und andere Süßigkeiten…

Italiano :

Per aiutarvi ad aspettare il Natale, i volontari dell’associazione Les seignors de Cadiseho organizzano un mercatino dell’Avvento con una serie di prelibatezze in vendita, tra cui vin brulé, pasticcini e altri dolci…

Espanol :

Para amenizar la espera de la Navidad, los voluntarios de la asociación Les seignors de Cadiseho organizan un mercado de Adviento en el que se ponen a la venta numerosas exquisiteces, como vino caliente, pasteles y otros dulces…

L’événement Marché de l’Avent Ribeauvillé a été mis à jour le 2025-10-31 par Office de tourisme du pays de Ribeauvillé et Riquewihr