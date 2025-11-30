MARCHÉ DE L’AVENT RUAUDIN rue des sports Ruaudin

MARCHÉ DE L’AVENT RUAUDIN rue des sports Ruaudin dimanche 30 novembre 2025.

MARCHÉ DE L’AVENT RUAUDIN

rue des sports Gymnase Vincent Collet Ruaudin Sarthe

Début : 2025-11-30 10:00:00

fin : 2025-11-30 18:00:00

2025-11-30

Marché de l’Avent de Ruaudin.

Le marché de l’Avent, organisé par le comité des fêtes et loisirs de Ruaudin aura lieu le dimanche 30 novembre de 10h à 18h au Gymnase.

Arrivée du père Noël à 16h.

Avec divers créateurs, artisans, producteurs locaux, décorations de Noël, cadeaux, gourmandises, manège, pêche aux canards. Tombola gratuite toutes les heures. .

rue des sports Gymnase Vincent Collet Ruaudin 72230 Sarthe Pays de la Loire +33 6 60 41 53 86 cfl.ruaudin@gmail.com

English :

Ruaudin Advent Market.

German :

Adventsmarkt in Ruaudin.

Italiano :

Mercato dell’Avvento di Ruaudin.

Espanol :

Mercado de Adviento de Ruaudin.

