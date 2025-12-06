Marché de l’Avent Place Bouvet Saint-Malo

Marché de l’Avent

Place Bouvet Halles de Saint-Servan Saint-Malo Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : 2025-12-06, 2025-12-07, 2025-12-20, 2025-12-21

Horaires : 10:00:00 - 19:00:00

fin : 2025-12-06 19:00:00

Date(s) :

2025-12-06 2025-12-07 2025-12-20 2025-12-21

Le Comité de Quartier de Saint-Servan organise sa nouvelle édition du Marché de l’Avent.

Un marché avec plus de 60 artisans-créateurs ! .

Place Bouvet Halles de Saint-Servan Saint-Malo 35400 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 86 90 84 31

