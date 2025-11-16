Marché de l’Avent Saint-Pierre-d’Amilly
Marché de l’Avent Saint-Pierre-d’Amilly dimanche 16 novembre 2025.
Marché de l’Avent
Salle des fêtes Saint-Pierre-d’Amilly Charente-Maritime
Début : 2025-11-16 10:00:00
fin : 2025-11-16 18:00:00
2025-11-16
Le foyer rural de Saint Pierre d’Amilly organise son marché de l’Avent. Plusieurs créateurs, artisans et producteurs locaux seront au rendez-vous.
Salle des fêtes Saint-Pierre-d’Amilly 17700 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 70 06 52 95
English :
The Foyer Rural de Saint Pierre d’Amilly organizes its Advent market. A number of local designers, craftsmen and producers will be on hand.
German :
Der Foyer rural von Saint Pierre d’Amilly organisiert seinen Adventsmarkt. Mehrere lokale Designer, Kunsthandwerker und Produzenten werden anwesend sein.
Italiano :
Il Foyer Rural di Saint Pierre d’Amilly organizza il suo mercatino dell’Avvento. Saranno presenti numerosi designer, artigiani e produttori locali.
Espanol :
El Foyer Rural de Saint Pierre d’Amilly organiza su mercado de Adviento. Numerosos diseñadores, artesanos y productores locales estarán presentes.
