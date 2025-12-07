Marché de l’avent

Salle des fêtes Saint-Riquier-ès-Plains Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-07 09:30:00

fin : 2025-12-07 18:00:00

Date(s) :

2025-12-07

Venez découvrir de nombreux exposants pour faire le plein d’idées cadeaux artisans, commerçants, créateurs!

Présence du Père Noël, vin chaud, buvette et restauration à disposition.

De 9h30h à 18h à la salle des fêtes. Entrée libre .

Salle des fêtes Saint-Riquier-ès-Plains 76460 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 97 51 83

English : Marché de l’avent

L’événement Marché de l’avent Saint-Riquier-ès-Plains a été mis à jour le 2025-12-03 par Office de tourisme de la Côte d’Albâtre