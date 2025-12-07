Marché de l’avent Saint-Riquier-ès-Plains
Marché de l’avent Saint-Riquier-ès-Plains dimanche 7 décembre 2025.
Marché de l’avent
Salle des fêtes Saint-Riquier-ès-Plains Seine-Maritime
Début : 2025-12-07 09:30:00
fin : 2025-12-07 18:00:00
2025-12-07
Venez découvrir de nombreux exposants pour faire le plein d’idées cadeaux artisans, commerçants, créateurs!
Présence du Père Noël, vin chaud, buvette et restauration à disposition.
De 9h30h à 18h à la salle des fêtes. Entrée libre .
Salle des fêtes Saint-Riquier-ès-Plains 76460 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 97 51 83
